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Город шахтеров, калийная столица Беларуси - Солигорск сегодня стал центром культурно-спортивного фестиваля "Истоки". Праздник творчества и спортивных достижений на три дня обосновался в городе. Старт мероприятиям был задан с раннего утра: для участников форума была организована увлекательная экскурсия по достопримечательностям Солигорска. Гости увидели красивейшие православные храмы - Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи и кафедральный собор Рождества Христова. Также, массу впечатлений вызвало посещение терриконов - одной из промышленных зон предприятия "Беларуськалий". Культурную программу первого дня фестиваля открыла выставка "Колесо времени", которая объединила работы как профессиональных белорусских художников, так и детские рисунки.





В течение дня в праздничном Солигорске прошли круглый стол на тему историко-культурного наследия, просветительская лекция о современном белорусском искусстве, апогеем фестивального старта стал концерт органной музыки на центральной площади города. Произведения классиков и современных авторов исполнил известный музыкант, руководитель арт-группы "Беларусы" Валерий Шмат. Завтра второй день фестиваля. В программе - молодежные образовательные проекты, посвященные не только творчеству, но и экономическим инновациям.







