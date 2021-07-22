Уборочная в Беларуси под контролем КГК

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Состояние зерносушильных комплексов и складов, исправность техники, укомплектованность экипажа… Комитет госконтроля проверяет готовность хозяйств к уборочной-2021. Такие мониторинги проводят регулярно с начала этого месяца. Нарушений хватает. Информация идет в местные органы власти. Не с целью наказать, а поправить ситуацию на начальном этапе и выпустить технику в поля по всем правилам. Тему продолжит Светлана Чернова.





И так по всему полю. Оно просто усыпано колосьями! Вряд ли это сделал бы настоящий хозяин. Да, потери при уборке бывают. Есть даже норма - 2,5 % от того, что выросло. Но здесь показатель превышен минимум в 5 раз! Замечает госконтроль. Есть, конечно, еще погодный фактор - позади два сильных урагана с ветром и градом. Вот только понимая все это, поблажек с техникой уже быть не может.





Госконтроль проверяет готовность техники к уборочной





Активно мониторить готовность сельхозтехники к посевной комитет начал 7 июля. За это время проверили около 200 хозяйств. Недочеты выявлены у половины.

Мехдвор ОАО "Вишневка-2010". За последние 5 лет здесь четырежды менялся руководитель. Хозяйство уже давно не показывает хороших показателей. Местная власть приняла решение отдать его на поруки агрокомбинату "Дзержинский".







Андрей Матеюк, главный специалист Комитета госконтроля по Минской области:





Из 8 комбайнов готов только один. Проведенный ранее мониторинг (19 числа) показывает, что ситуация не изменилась. Основные причины неготовности техники - то, что не была произведена своевременная оплата запасных частей, а также их поставка.





Уже месяц во главе "Вишневки" доверительный управляющий. Визит контролеров показывает: работы много. И сделать ее надо было еще вчера. Вот что, например, год лежало в этом бункере.

В день съемок этого репортажа еще два комбайна доведут до ума. И они все-таки выйдут в поле.







Валерий Скрипкин, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:





О выявленных нарушениях, недостатках, других проблемах, которые мы видим, в первую очередь информация направляется в местные органы власти для того, чтобы еще на начальном этапе уборки поправить все эти вопросы и включиться уже в активную фазу, устранив все недостатки.





Относиться к работе дотошно и круглый год - вот к чему призывает своих коллег главный агроном Иван Епифанов. Тогда не только работа будет (и комфортная), но и намолоты! А это чья-то конкретная зарплата и наш общий хлеб. Чтобы были с ним и в нужном количестве, госконтроль продолжит мониторить хозяйства.



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