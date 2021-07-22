Западная диктатура во всей красе - как Вильнюс решил обвинить Минск в гибридной атаке

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В последние дни Вильнюс, действительно, открыто демонстрирует изнанку собственной политики, несмотря на попрание ценностей, за которые на словах так ратует. Когда стрелы летят в адрес других, например, Беларуси, это нормально, а когда задеваются свои интересы, это уже другое - можно и с беременными женщинами не церемониться, и пострелять над головами нелегалов, и дырявый закон принять, хотя он - сами же признают - противоречит конституции. При этом Запад коллегиально молчит - свои же! А вот Минску достается, потому что не пляшет. Авторский взгляд Марии Петрашко.





Не хочу пугать литовских чиновников, но все же раньше надо было думать. Самые опасные мигранты - беглые, политически деформированные домохозяйки и театралы - уже приютились у вас и активно бьют по Беларуси, но страдает почему-то экономика Литвы. Чего стоят убытки после перенаправления белорусских грузов, да и в целом экономическая ситуация нашей соседки далека от стабильной. И вот Вильнюс в очередной раз не захотел вражды с Минском, а значит, сотрудничество по многим направлениям сошло на нет. И теперь каждый своих нелегалов отлавливает сам, что логично. Только демократическая европейская держава Литва самостоятельно, оказывается, не может обеспечить безопасность собственных границ. Рост потока мигрантов - событие привычное для ЕС, но экономику конкретно Литвы добьет. И Вильнюс проявил себя во всей красе демократической диктатуры - беженцев лишили права оспаривать решение суда - подумаешь, конституция Литвы это запрещает. Плюс еще и сократили сроки рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. То есть нарушение прав человека в Литве теперь законно - це Европа.





Гитанас Науседа, президент Литовской Республики:





В настоящее время лучше иметь такой закон, чем не иметь нормативного акта, предусматривающего меры по управлению чрезвычайной ситуацией на литовской границе с Беларусью. Это стало бы совершенно неприемлемым сигналом для стран происхождения миграции





Вопрос: С безработицей массовому переселению собственных граждан и убыткам после санкций в наш адрес хватит ли Литве с постпандемическим кризисом средств содержать мигрантов? Главы некоторых городов уже бьют тревогу, особенно на фоне вспышек беспорядков в центре мигрантов. Растет и уровень недовольства среди самих литовцев. И дело тут не только в мигрантах, но и в излишней заинтересованности литовских чиновников в белорусской повестке. Некоторые уже требуют отставки министра иностранных дел.





Витаутас Синица, председатель Национальной ассоциации:





Мы предлагаем господину Ландсбергису как человеку, внесшему значительный вклад в кризис в Литве, уйти в отставку не потому, что не было необходимости вмешиваться в демократизацию в Беларуси, а потому, что это было сделано совершенно неподготовленно. Без поддержки большинства белорусского общества проевропейские сдвиги к нынешней власти невозможны. И это именно тот сдвиг, который нам абсолютно необходим.





Дам бесплатный совет. Если перестать содержать всех беглых, наверняка хватит, чтобы прокормить всех беженцев. Но голодные люди, убегающие от войны, для европейской демократии максимум дешевая рабочая сила, а на деле просто побочный эффект их проделок на Ближнем Востоке. И платить им никто не собирается. Это же не белорусские псевдоборцы за якобы демократию. В Европе ценят предательство.





Впрочем, чего ожидать от тех, кто сегодня занимается героизацией нацизма. Но нацистских маршей, видимо, мало. И по примеру тех самых фашистов литовские власти издеваются над людьми, которых сами-то за людей не считают. Про условия содержания мигрантов сказано много. А что про стрельбу на границе и избиение беременной женщины? Где ООН, где международная реакция, санкции, в конце концов, не только за применение силы по отношению к безоружным нелегалам, но и за вопиющее нарушение прав человека в Литве на законодательном уровне?





И как теперь Литву считать демократической европейской страной - мигрантов выгоняют, что ж теперь, может, пропаганду секс-меньшинств запретят? Не по-европейски как-то. Впрочем, Вильнюс не в состоянии разобраться ни с одной своей проблемой.





Вот именно, Минск с процедурой по отмене соглашения о реадмиссии оставляет возможность переговоров, диалога по этому вопросу. Вильнюс же предлагает просто ввести санкции. Литовская дипломатичность? Так уж заведено в демократически эталонных странах - если какое-то государство отказывается подчиняться диктатуре коллективного Запада, это государство душат попытками госпереворота, санкциями, а уж если совсем никак - возводят стену. Беларусь этих демократических правил не поняла и продолжила действовать как суверенное государство.





Странно, что средства на сооружение забора попросили у хозяев (Брюссель), а не у Минска. Странно, что такая мощная европейская держава, как Литва, не смогла элементарно самостоятельно контролировать собственные границы. Не хочу разочаровывать литовских чиновников, но в самой Литве не осталось почти даже литовцев. И логично - что делать в стране с жуткой безработицей, закрытыми предприятиями и бесконечными проблемами. Вот и мигранты наверняка переберутся от вас во Францию, Германию. А вы так и останетесь с беглыми, с экономическими проблемами и санкционными амбициями во имя одобрения западных хозяев.

Ну и напоследок литовским политикам. Вы нас по своим прогибам перед западными хотелками не судите. Для нас суверенитет не просто слово.







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