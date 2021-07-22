Единый день приема граждан провели сенаторы в Витебской области

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Выслушать и помочь жителям даже самых отдаленных деревень. Единый день приема граждан провели сегодня сенаторы в Витебской области. Такая форма работы с обращениями - новинка этого года. Прошлый прием прошел в Минском районе.

С какими вопросами сегодня шли жители северного региона и какие удалось решить на месте - знает Анастасия Бенедисюк.







С 11 утра и весь этот день. Без конкретного тайминга и временных ограничений на человека. Дело ведь не в количестве принятых обращений. Понятно, у каждого сенатора свой коридор, но знаний и полномочий точно хватает. К тому же все представители этого региона знакомы с укладом местных, а со многими и лично.

Кабинетными обсуждениями решили не ограничиваться. Да и сложно оценить масштаб проблемы на бумаге. А при разговоре можно растеряться, что хуже - приукрасить. Никто не отменяет и профессиональных жалобщиков. Сенатору важно оставаться объективным и при необходимости искать максимально эффективные меры решения проблем. У Юрия Деркача своя тактика по приему граждан. Записывались заранее, а значит, список острых тем на руках. Прежде чем услышать их в кабинете, он отправился на места, без предупреждения.



Это поселок Высокое Оршанского района. Местный житель Владимир Емельянов жалуется на дороги и благоустройство. Соседи добавляют - и сами писали. Нет асфальта, через деревню то и дело едут большегрузы. А это пыль, да и небезопасно!



Еще одна прохожая, школьница - девушка только окончила 10 класс, замечает - не хватает инфраструктуры, ну хоть примитивной игровой площадки.



Деревня Юрцево. Местный житель просит обратить внимание на урегулирование дорожного движения. Оршанский перекресток Юрцево - Обухово. Здесь нередко бывают ДТП, в том числе летальные. Это сенатору констатируют уже бывшие коллеги в местном реабилитационном центре. С решением вопроса затягивать нельзя!







Председатель Совета Республики Наталья Кочанова работала сегодня в Новолукомле





Спикер верхней палаты парламента рассмотрела около двух десятков обращений . На прием приехали не только жители Чашникского района, но и представители других регионов севера страны. Спектр вопросов широкий - от благоустройства населенных пунктов до начисления пенсий, ведения подсобного хозяйства и получения гражданства.

Обращение, с которым на прием пришел Юрий Корзинкин, коллективное. От жителей деревни Жуки Чашникского района. Просьб несколько - привести в порядок дорогу, поставить ограждение на кладбище, а самое главное - починить переправу через реку Усвейка. Много лет два берега соединял деревянный мост. Для сельчан переправа - объект стратегический. На другом берегу - в соседней деревне - остановка автобуса, почта, ФАП, лесхоз. Напрямик через реку не больше двух километров. А без моста - крюк почти в 6 км.



Автомобилей у сельчан нет. За лекарствами в аптеку отправляют старейшину деревни Марию Юркевич. Сейчас обмелевшую реку она преодолевает вброд.



Наталья Кочанова поручила внимательно изучить вопрос. Теперь обращение на контроле губернатора и руководителя райисполкома.







В Толочине сегодня работал Сергей Сивец





Толочин. Там сегодня работал Сергей Сивец - председатель Постоянной комиссии по законодательству и госстроительству. Из адресованного ему - незаконное возведение постройки, ремонт дороги, заброшенные земли и бесхозяйственность.

Жительница Толочина обратилась с коллективной проблемой. Ежедневно около городского парка по ночам собирается молодежь. Громкая музыка создает дискомфорт по ночам.



Не у всех получилось попасть на прием, один вопрос решался по телефону.



На одно обращение у сенаторов уходит минимум 20 минут. В Лепеле прием граждан длился порядка 3 часов. Этот единый день приема граждан уже назвали одним из самых масштабных. Сенаторы работали сразу в 10 райцентрах Витебской области.



Каждый вопрос на личном контроле. Об исходе решений сообщат в ближайшее время. Подобная практика продолжится по все областям.





