ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Единый день приема граждан провели сенаторы в Витебской области

22.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Выслушать и помочь жителям даже самых отдаленных деревень. Единый день приема граждан провели сегодня сенаторы в Витебской области. Такая форма работы с обращениями - новинка этого года. Прошлый прием прошел в Минском районе. 

С какими вопросами сегодня шли жители северного региона  и какие удалось решить на месте - знает Анастасия Бенедисюк. 


С 11 утра и весь этот день. Без конкретного тайминга и временных ограничений на человека. Дело ведь не в количестве принятых обращений. Понятно, у каждого сенатора свой коридор, но знаний и полномочий точно хватает. К тому же все представители этого региона знакомы с укладом местных, а со многими и лично. 

Кабинетными обсуждениями решили не ограничиваться. Да и сложно оценить масштаб проблемы на бумаге. А при разговоре можно растеряться, что хуже - приукрасить. Никто не отменяет и профессиональных жалобщиков. Сенатору важно оставаться объективным и при необходимости искать максимально эффективные меры решения проблем. У Юрия Деркача своя тактика по приему граждан. Записывались заранее, а значит, список острых тем на руках. Прежде чем услышать их в кабинете, он отправился на места, без предупреждения. 

Это поселок Высокое Оршанского района. Местный житель Владимир Емельянов жалуется на дороги и благоустройство. Соседи добавляют - и сами писали. Нет асфальта, через деревню то и дело едут большегрузы. А это пыль, да и небезопасно!

Еще одна прохожая, школьница - девушка только окончила 10 класс,  замечает - не хватает инфраструктуры, ну хоть примитивной игровой площадки. 

Деревня Юрцево. Местный житель просит обратить внимание на урегулирование дорожного движения. Оршанский перекресток Юрцево - Обухово. Здесь нередко бывают ДТП, в том числе летальные. Это сенатору констатируют уже бывшие коллеги в местном реабилитационном центре. С решением вопроса затягивать нельзя! 


Председатель Совета Республики Наталья Кочанова работала сегодня в Новолукомле


Спикер верхней палаты парламента рассмотрела около двух десятков обращений. На прием приехали не только жители Чашникского района, но и представители других регионов севера страны. Спектр вопросов широкий - от благоустройства населенных пунктов до начисления пенсий, ведения подсобного хозяйства и получения гражданства. 

Обращение, с которым на прием пришел Юрий Корзинкин, коллективное. От жителей деревни Жуки Чашникского района. Просьб несколько - привести в порядок дорогу, поставить ограждение на кладбище, а самое главное - починить переправу через реку Усвейка. Много лет два берега соединял деревянный мост. Для сельчан переправа - объект стратегический. На другом берегу - в соседней деревне - остановка автобуса, почта, ФАП, лесхоз. Напрямик через реку не больше двух километров. А без моста - крюк почти в 6 км.

Автомобилей у сельчан нет. За лекарствами в аптеку отправляют старейшину деревни Марию Юркевич. Сейчас обмелевшую реку она преодолевает вброд.

Наталья Кочанова поручила внимательно изучить вопрос. Теперь обращение на контроле губернатора и руководителя райисполкома.


В Толочине сегодня работал Сергей Сивец


Толочин. Там сегодня работал Сергей Сивец - председатель Постоянной комиссии по законодательству и госстроительству. Из адресованного ему - незаконное возведение постройки, ремонт дороги, заброшенные земли и бесхозяйственность. 

Жительница Толочина обратилась с коллективной проблемой. Ежедневно около городского парка по ночам собирается молодежь. Громкая музыка создает дискомфорт по ночам. 

Не у всех получилось попасть на прием, один вопрос решался по телефону. 

На одно обращение у сенаторов уходит минимум 20 минут. В Лепеле прием граждан длился порядка 3 часов. Этот единый день приема граждан уже назвали одним из самых масштабных. Сенаторы работали сразу в 10 райцентрах Витебской области. 

Каждый вопрос на личном контроле. Об исходе решений сообщат в ближайшее время. Подобная практика продолжится по все областям. 



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выслушать и помочь жителям даже самых отдаленных деревень. Единый день приема граждан провели сегодня сенаторы в Витебской области. Такая форма работы с...
 
Новости дня
Новости общества
 
МИД Беларуси: Литва фактически узаконила нарушение прав человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by