МИД Беларуси: Литва фактически узаконила нарушение прав человека

Источник материала: БT

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали подписание президентом Литвы Гитанасом Науседой, который постоянно заявляет о приоритете прав человека, неоднозначных поправок к закону "О правовом положении иностранных лиц".

Даже в самой Литве его прозвали дырявым.

Права конкретных людей, будь то в Беларуси, Ираке или Сирии, на деле абсолютно не волнуют политическое руководство Литвы. Их поправки фактически узаконят нарушение прав человека в отношении тех, кто пытается спасти себя и своих детей от ужасов и последствий развязанной под красивыми демократическими лозунгами войны. Удивительно, что в адрес Вильнюса не прозвучало ни одного заявления от западных партнеров, подчеркивает МИД Беларуси. Получается, что в признанной коллективным Западом "демократической" Литве мигрантов можно не считать за людей.







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