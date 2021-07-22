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МИД Беларуси: Литва фактически узаконила нарушение прав человека

22.07.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали подписание президентом Литвы Гитанасом Науседой, который постоянно заявляет о приоритете прав человека, неоднозначных поправок к закону "О правовом положении иностранных лиц".

  Даже в самой Литве его прозвали дырявым. 

Права конкретных людей, будь то в Беларуси, Ираке или Сирии, на деле абсолютно не волнуют политическое руководство Литвы. Их поправки фактически узаконят нарушение прав человека в отношении тех, кто пытается спасти себя и своих детей от ужасов и последствий развязанной под красивыми демократическими лозунгами войны. Удивительно, что в адрес Вильнюса не прозвучало ни одного заявления от западных партнеров, подчеркивает МИД Беларуси. Получается, что в признанной коллективным Западом "демократической" Литве мигрантов можно не считать за людей.


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В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали подписание президентом Литвы Гитанасом Науседой, который постоянно заявляет о приоритете прав...
 
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