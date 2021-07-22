М. Захарова: Литва должна почувствовать свою ответственность за интервенцию

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Россия не намерена способствовать легитимизации белорусских оппозиционеров, которые бежали из страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, эти оппозиционные силы наоборот делают все, чтобы раскачать ситуацию в Беларуси и нанести ущерб ее экономике. А что касается антимиграционных стонов Литвы, нынешний кризис стал результатом ее же поддержки действий НАТО на Ближнем Востоке.







Мария Захарова, официальный представитель МИД России:





Когда это государство будет голосовать за, поддерживать или поддакивать решениям об интервенции США или Северо-Атлантического альянса в суверенные государства, нужно хорошенечко подумать, к каким последствиям эта интервенция может привести. Ведь миграция в Европу из региона Ближнего Востока и Северной Африки стала следствием именно целой серии интервенций, нарушения суверенитета и авантюристических действий натовских стран. Я не слышала, чтобы Литва голосовала против, я слышала только, как Литва всегда поддерживает "большого брата" и в целом НАТО в подобных решениях.









"Поэтому, коль скоро эти авантюрные решения никаким образом Литвой не осуждались и даже не обсуждались, а просто исполнялись, теперь нужно, как и всей ЕСовской части Европы, натовской части Европы, нести свою долю ответственности за итоги своих беззаконий, которые творились в других частях света", - добавила Мария Захарова.



