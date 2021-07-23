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Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, стобальники ЦТ и пшеничные пейзажи
23.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 22 июля
Президент Беларуси
Во время совещания
Президент Беларуси
Александр Червяков. Фото из архива
К 2030 году необходимо иметь в Беларуси
Виктор Каранкевич
Появление в Беларуси такой новой формы
Дмитрий Пиневич
В Беларуси к 2023 году изменятся
Юрий Селиверстов
Около 200 компаний со всех регионов Беларуси приняли участие
Александр Гурьянов
Беларусь заинтересована
ИНТЕРВЬЮ:
В Беларуси за сутки зарегистрированы
Фото из архива
В Беларуси
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Знаменательные даты 24 июля
120 лет назад родился Ильинский Игорь Владимирович, русский актер театра и кино, артист Малого театра, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974). В 1920-1935 годах работал в театре им.В.Мейерхольда, с 1938 года в Малом театре. Среди ролей: Хлестаков ("Ревизор" Н.Гоголя), Загорецкий ("Горе от ума" А.Грибоедова), Аким ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Снялся в фильмах "Аэлита", "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада". Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1951). Умер в 1987 году.
110 лет назад родился Астрейко Анатолий (Аким Петрович), белорусский поэт, переводчик. В 1930 году окончил курсы при Минском педагогическом техникуме, в 1932-1934 годах учился в Минском педагогическом институте. В Великую Отечественную войну ответственный секретарь сатирической газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну". Автор поэтических сборников "Кремлевские зори", "Добрый день", "Земля моя" и др. Написал поэму для детей "Приключения деда Михеда". Переводил на белорусский язык стихотворения А.Пушкина, В.Маяковского, А.Твардовского. Популярными стали песни на стихи Астрейко "Ой, батька, мой Неман", "Шелковые травы" и др. Умер в 1978 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 22 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров. В Беларуси планируют...
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