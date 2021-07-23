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К 2023 году в Беларуси изменятся подходы к налогообложению ИП

23.07.2021 09:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подходы к налогообложению индивидуальных предпринимателей изменяем в Беларуси к 2023 году. Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстовпередает БЕЛТА.

Селиверстов заявил, что для развития ИП в нашей стране были созданы все условия и сейчас «от этих тезисов государство не отказывается».

«Но с точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов», - продолжил министр, добавив, что для тех, кто честно работает, нужны простые и понятные условия: «зарегистрировался, заплатил налог - и к тебе нет никаких претензий».

По словам Юрия Селиверстова, целью ставится упрощение ведения предпринимательской деятельности добропорядочными налогоплательщиками и уменьшение затратности их администрирования государством.

«Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну», - заявил министр финансов.

Помимо этого планируется сделать больший упор на развитие самозанятости, создав цифровую платформу, с помощью которой ИП смогут быстро зарегистрировать свою деятельность и осуществлять платежи.

Под конец интервью Селиверстов уточнил, что налоги повышать не планируется, а упор будет на повышение участия предпринимателей в уплате налогов.

Напомним, в конце 2020 года предлагалось повысить налоги ИП, чтобы направить их на борьбу с COVID-19. В феврале 2021 года Минфин инициировал изменение налогообложения ИП, сокращение наличных денежных средств в обороте и ввод уголовной ответственности за налоговые нарушения. Также в текущем году был изменен Налоговый кодекс Беларуси.

22 июля состоялось совещание Александра Лукашенко с руководством Совмина, на котором Лукашенко потребовал создать для ремесленником и самозанятых все условия для работы, в том числе и минимизировать налог, и, одновременно, «жесточайше» разобраться с большим количеством ИП в стране.

 
 
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Подходы к налогообложению индивидуальных предпринимателей изменяем в Беларуси к 2023 году.
 
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