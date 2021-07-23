К 2023 году в Беларуси изменятся подходы к налогообложению ИП

Подходы к налогообложению индивидуальных предпринимателей изменяем в Беларуси к 2023 году. Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов, передает БЕЛТА.

Селиверстов заявил, что для развития ИП в нашей стране были созданы все условия и сейчас «от этих тезисов государство не отказывается».

«Но с точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов», - продолжил министр, добавив, что для тех, кто честно работает, нужны простые и понятные условия: «зарегистрировался, заплатил налог - и к тебе нет никаких претензий».

По словам Юрия Селиверстова, целью ставится упрощение ведения предпринимательской деятельности добропорядочными налогоплательщиками и уменьшение затратности их администрирования государством.

«Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну», - заявил министр финансов.

Помимо этого планируется сделать больший упор на развитие самозанятости, создав цифровую платформу, с помощью которой ИП смогут быстро зарегистрировать свою деятельность и осуществлять платежи.

Под конец интервью Селиверстов уточнил, что налоги повышать не планируется, а упор будет на повышение участия предпринимателей в уплате налогов.

Напомним, в конце 2020 года предлагалось повысить налоги ИП, чтобы направить их на борьбу с COVID-19. В феврале 2021 года Минфин инициировал изменение налогообложения ИП, сокращение наличных денежных средств в обороте и ввод уголовной ответственности за налоговые нарушения. Также в текущем году был изменен Налоговый кодекс Беларуси.