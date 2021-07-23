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ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске

23.07.2021 09:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Кола часу" — это около 30 работ белорусских художников, работающих в разных стилях и направлениях. Тематическим продолжением дня стала лекция-презентация "Современное белорусское изобразительное искусство".-0-

Фото Антона Неверова, "МЛЫН.BY"

ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске
ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске
ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске
ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске
ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске
ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске
ФОТОФАКТ: Выставка "Кола часу" прошла в рамках фестиваля "Вытокi" в Солигорске
 
Теги: Минск
 
 
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Выставка "Кола часу" — это около 30 работ белорусских художников, работающих в разных стилях и направлениях. Тематическим продолжением дня стала лекция-презентация...
 
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