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Постановление Минздрава - уточнения в оплате труда медработников
23.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси сегодня вступает в силу новое постановление Минздрава, которое определяет тарифные разряды, стимулирующие и компенсирующие выплаты медработникам. Сотрудники системы здравоохранения, получающие базовые доплаты, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Это касается всех трудоустроенных сферы, в том числе лифтеров, водителей и другого персонала. Помимо этого, уточнен перечень должностей врачей хирургического профиля, актуализированы перечни высокотехнологичной медицинской помощи и сложных медицинских вмешательств в части лечения пациентов с ожогами.
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В Беларуси сегодня вступает в силу новое постановление Минздрава, которое определяет тарифные разряды, стимулирующие и компенсирующие выплаты медработникам....
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