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Фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпа" стартовал в Солигорске

23.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фестиваль культуры и спорта "Вытокі. Крок да Алімпа" стартовал накануне в Солигорске. Старт празднику дали арт-мероприятия, презентация выставки "Колесо времени", которая объединила творческие работы профессиональных белорусских мастеров и юных художников. Кульминацией форума искусств стал вечерний концерт на главной площади города - произведения классиков и современных авторов озвучил органист и композитор Валерий Шмат. Концепция праздника - открывать новые таланты в разных сферах.

Сегодня - второй день фестиваля. Он будет посвящен молодежным образовательным программам. Участники и гости форума обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов, познакомятся с инновационными проектами в сфере культуры и творчества, примут участие в экономической инициативе под названием "Капитал места".


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Фестиваль культуры и спорта "Вытокі. Крок да Алімпа" стартовал накануне в Солигорске. Старт празднику дали арт-мероприятия, презентация выставки "Колесо времени",...
 
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