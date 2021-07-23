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Фестиваль культуры и спорта "Вытокі. Крок да Алімпа" стартовал накануне в Солигорске. Старт празднику дали арт-мероприятия, презентация выставки "Колесо времени", которая объединила творческие работы профессиональных белорусских мастеров и юных художников. Кульминацией форума искусств стал вечерний концерт на главной площади города - произведения классиков и современных авторов озвучил органист и композитор Валерий Шмат. Концепция праздника - открывать новые таланты в разных сферах.

Сегодня - второй день фестиваля. Он будет посвящен молодежным образовательным программам. Участники и гости форума обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов, познакомятся с инновационными проектами в сфере культуры и творчества, примут участие в экономической инициативе под названием "Капитал места".





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