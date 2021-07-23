Аграрии Витебской области активно включились в уборочную

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Аграрии северного региона страны активно включились в уборочную. Комбайны из-за аномальной жары вышли в поля на две недели раньше обычного. Такого солнечного июля в Витебской области не припомнят. Сейчас все силы в хозяйствах брошены на уборку зернового клина и рапса. Убрать урожай с рапсовых полей аграриям нужно в ближайшие дни. Под хлеб на севере страны отведено около 350 тысяч гектаров. Помогают механизаторам в уборке урожая работники предприятий, а также учащиеся профильных колледжей.

Денис Вележев, старший комбайнер СУП "Липовцы":

Приходим раньше всех, начинаем готовить комбайн. Первыми берем путевой лист, заправляемся и потом на поле. И точно так же с поля уезжаем самые последние.

Валерий Нерозя, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Нам пришлось выйти в поле гораздо раньше. Уборочная началась с уборки сурепицы, потом перешла в уборку рапса, который сегодня убран на 70 % площадей.

Уборочная проходит под пристальным вниманием работников МЧС. На полях, где работают комбайны, организовано дежурство спасателей.





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