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А. Сосновский: протестное движение без методологии и финансов само по себе ничего не представляет
23.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сильное государство всегда предпримет все возможные меры для защиты собственного государства и народа. Шаги, которые были предприняты нашим Президентом и силовыми органами, показывают свои результаты, что мы можем достаточно спокойно и уверенно планировать дальнейшую жизнь в стране и выстраивать дальнейшие шаги, связанные с международным положением в Беларуси.
Свое мнение по ситуации, развивающейся сегодня вокруг нашей страны, высказал журналист, главный редактор журнала "Новая экономика" Александр Сосновский. (видео)
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Сильное государство всегда предпримет все возможные меры для защиты собственного государства и народа. Шаги, которые были предприняты нашим Президентом и...
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