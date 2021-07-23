Минюст подал иски о ликвидации ПЕН-центра и БАЖ

Министерство юстиции Беларуси направило в Верховный суд иск о ликвидации ПЕН-центра и Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
ПЕН-центр сообщает, что в отношении него Верховным судом Беларуси возбуждено гражданское дело по иску Минюста страны о ликвидации организации.
Заместитель руководителя беларусского ПЕН-центра Татьяна Нядбай в своем Twitter написала, что данное письмо было получено только 22 июля, хотя в нем сказано, что представителю организации следует явиться на опрос в Верховный суд 20 июля в 10:00.
Аналогичный иск Министерство юстиции подало и на БАЖ. Как пишет пресс-служба министерства, ассоциации журналистов было вынесено письменное предупреждение о нарушении законодательства об общественных объединениях, однако организация в установленный срок не предприняла мер по устранению нарушений, что недопустимо, и повторно (после предупреждения) нарушила закон.
БАЖ заявляет, что категорически не согласен с претензиями Минюста, и собирается оспорить предупреждение в суде, говорится на сайте организации.
Напомним, 14-15 июля по всей Беларуси прокатилась волна обысков у десятков граждан, имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. Обыски проходили и в БАЖ, и в ПЕН-центре.
Позже КГБ проинформировали, что есть доказательства причастности некоторых лиц к организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, участие в них (ст.324 УК) и разжигание социальной вражды или розни (ст130 УК), а также, по информации СК, «к теневому движению значительныхфинансовых средств», поэтому зачистка общества еще будет продолжаться.