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Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" проходит в Солигорске

23.07.2021 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорск 22 июля принял эстафету масштабного культурно-спортивного фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Фестиваль в Солигорске начался с экскурсионной программы по значимым историческим объектам города, после чего состоялся круглый стол по теме продвижения историко-культурного наследия Беларуси. Площадкой для проведения круглого стола стал Духовно-образовательный центр Прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Чижевичи. Участники обсудили возможности развития традиций и культурных ценностей страны как туристических достопримечательностей, а также необходимость воспитания молодежи в русле национальной культуры.

В фойе здания "Беларуськалия" состоялось открытие выставки "Кола часу" и детского рисунка. На них представлены работы белорусских художников, работающих в разных стилях и направлениях. Награждение лучших в конкурсе рисунка состоится 24 июля.

Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" проходит в Солигорске

Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" проходит в Солигорске

Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" проходит в Солигорске

Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" проходит в Солигорске

Фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу" проходит в Солигорске

Завершился первый день фестиваля лекцией-презентацией "Современное белорусское изобразительное искусство", а также концертом органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу". Жители и гости города услышали мелодии в сквере возле здания "Беларуськалия".

Сегодня в Солигорске будут организованы семинары по продвижению творческих и инновационных проектов (11.00, ГУДО "Центр творчества детей и молодежи Солигорского района", ул.Ленина, 57) и культурно-экономическая программа "Капитал места" (14.30, НПО "Пассат", Солигорский район, Метявичское шоссе, 65). Ее участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

Центральное мероприятие фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" пройдет в Солигорске 24 июля. Им станет спортивная площадка на центральной площади города. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

Финальным аккордом культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" в 2021 году станет масштабный праздник, который планируют провести в конце августа в Минске.

"Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторами фестиваля "Вытокi" являются Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

Фото Антона Неверова, "МЛЫН.BY"

 
Теги: Минск
 
 
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Фестиваль в Солигорске начался с экскурсионной программы по значимым историческим объектам города, после чего состоялся круглый стол по теме продвижения...
 
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