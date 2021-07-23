ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ в выходные усилит контроль за безопасной перевозкой детей

23.07.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие вечер пятницы и выходные дни сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"Наряды ДПС уделят повышенное внимание водителям, игнорирующим использование ремней безопасности, специальных детских удерживающих устройств и мотошлемов, не соблюдающих скоростной режим, правила обгона и проезда пешеходных переходов. Особое внимание - сельской местности и дорогам местного значения, а также местам массового отдыха граждан, - рассказали в Госавтоинспекции. - Наибольшее количество пострадавших детей отмечается в выходные дни. К примеру, в прошлые выходные травмы получили 6 несовершеннолетних пассажиров".

Как отмечается, в первом полугодии этого года участниками ДТП стали 195 детей, из них 11 получили смертельные травмы. 7 погибших и 72 раненых ребенка были пассажирами транспортных средств.

В июле на дорогах страны погибли еще двое несовершеннолетних пассажиров, 20 - получили травмы. При этом 60% детей перевозились с нарушением правил.

В ГАИ подчеркнули: для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка. Детей, достигших 12-летнего возраста, или рост которых превышает 150 см, можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Нарушение правил перевозки пассажиров (детей) влечет ответственность в виде предупреждения или штрафа до 4 базовых величин. За повторное такое нарушение взыскивается штраф в размере от 2 до 8 БВ.

"Давайте вместе позаботимся о безопасности наших детей", - отметили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечается, в первом полугодии этого года участниками ДТП стали 195 детей, из них 11 получили смертельные травмы. 7 погибших и 72 раненых ребенка были пассажирами...
 
Новости дня
Новости общества
 
Щекин: бандитское поведение наших соседей заслуживает международного трибунала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by