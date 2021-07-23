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Тренировочные тесты ЦТ этого года поступят в продажу в августе - Вайтехович
23.07.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировочные тесты ЦТ этого года поступят в продажу в августе, заявила
"Тесты этого года поступят в продажу в августе. У нас есть принцип - проходит ЦТ по предмету и в этот же день мы отдаем в издательство материалы", - рассказала Наталья Вайтехович.
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"Тесты этого года поступят в продажу в августе. У нас есть принцип - проходит ЦТ по предмету и в этот же день мы отдаем в издательство материалы", - рассказала Наталья...
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