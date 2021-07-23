Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к ЦТ - Вайтехович

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к централизованному тестированию, заявила в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"Абитуриенты стали более ответственно готовиться к прохождению тестирования. Они стали более мотивированными. Нам, как учреждению, которое занимается разработкой тестов, это еще раз подтверждение того, что тесты у нас соответствуют программе вступительных испытаний, учебным программам. И, если мы посмотрим на абитуриентов, которые добились высоких результатов, то это не только выпускники гимназий и лицеев, но и школ", - рассказала Наталья Вайтехович.

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