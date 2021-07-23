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Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к ЦТ - Вайтехович
23.07.2021 12:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абитуриенты стали более мотивированными при подготовке к централизованному тестированию, заявила
"Абитуриенты стали более ответственно готовиться к прохождению тестирования. Они стали более мотивированными. Нам, как учреждению, которое занимается разработкой тестов, это еще раз подтверждение того, что тесты у нас соответствуют программе вступительных испытаний, учебным программам. И, если мы посмотрим на абитуриентов, которые добились высоких результатов, то это не только выпускники гимназий и лицеев, но и школ", - рассказала Наталья Вайтехович.
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"Абитуриенты стали более ответственно готовиться к прохождению тестирования. Они стали более мотивированными", - рассказала заместитель директора по основной...
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