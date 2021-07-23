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Президент НОК Беларуси поздравил атлетов с началом Олимпийских игр
23.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С началом XXXII Игр белорусских спортсменов поздравил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.
"Вам, уважаемые олимпийцы, оказано доверие представлять республику на Играх XXXII Олимпиады. Это почетно и ответственно! Будьте смелыми, мужественными, проявите волю к победе, покажите свой лучший результат и добейтесь того, чтобы флаг нашей страны как можно чаще поднимался над аренами Игр в честь победителей и призеров. Мы верим в вас и надеемся, что целеустремленность, упорство, трудолюбие и сила воли помогут вам достичь вершины Олимпа!", - говорится в поздравлении.
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С началом XXXII Игр белорусских спортсменов поздравил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко. "Вам, уважаемые олимпийцы,...
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