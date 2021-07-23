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За полгода в Беларуси при ликвидации ЧС природного и техногенного характера спасены и эвакуированы более двух тысяч человек

23.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бойцы МЧС стали спасать тонущих чаще на 50 %. Накануне спасатели подвели промежуточные итоги на ведомственной коллегии. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям, за полгода при ликвидации ЧС природного и техногенного характера спасены и эвакуированы более двух тысяч человек. В завершение мероприятия, которое состоялось накануне Дня пожарной службы, отличившимся работникам министр МЧС вручил государственные и ведомственные награды, в том числе медали "За безупречную службу" и почетные грамоты.


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Бойцы МЧС стали спасать тонущих чаще на 50 %. Накануне спасатели подвели промежуточные итоги на ведомственной коллегии. Как отметил министр по чрезвычайным...
 
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