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В Минске дорожают новостройки
23.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Столичные квартиры дорожают. Речь идет и о новостройках, и о б/у-секторе. Новый квадрат за неделю прибавил в цене 0,6 %, в итоге сегодня 1306 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадрата на вторичке столицы также поднялась на 0,3 % - его цена 1238 долларов. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 68 долларов в пользу новостроек.
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Столичные квартиры дорожают. Речь идет и о новостройках, и о б/у-секторе. Новый квадрат за неделю прибавил в цене 0,6 %, в итоге сегодня 1306 долларов стоит квадратный...
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