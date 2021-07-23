Массовая уборка хлеба продолжается в Беларуси

Источник материала: БT

Массовая уборка хлеба продолжается в нашей стране. В закрома аграрии засыпали уже первый миллион зерна. В лидерах - Брестская, Гомельская и Минская области. Хлеборобы Центрального региона сейчас собирают урожай ячменя, ржи, тритикале. В хозяйстве "Полочаны" Молодечненского района, например, техника бороздит первые в сезоне пшеничные поля. Под эту хлебную культуру там отвели около 700 гектаров.

Елена Холматова, директор ОАО "Полочаны":

Перед нами находится озимая пшеница. Колос по внешнему виду наполнен. Самое главное в колосе - это длина и его наполнение зерном. Урожайность планируется с этого поля центнеров 60.Ожидают среднюю урожайность не менее 54 центнеров с гектара. Всего за уборочный сезон в хозяйстве "Полочаны" планируют заготовить более 7,5 тысячи тонн зерна. Это на 15-20 % больше, чем прошлом году.





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