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Массовая уборка хлеба продолжается в Беларуси
23.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Массовая уборка хлеба продолжается в нашей стране. В закрома аграрии засыпали уже первый миллион зерна. В лидерах - Брестская, Гомельская и Минская области. Хлеборобы Центрального региона сейчас собирают урожай ячменя, ржи, тритикале. В хозяйстве "Полочаны" Молодечненского района, например, техника бороздит первые в сезоне пшеничные поля. Под эту хлебную культуру там отвели около 700 гектаров.
Елена Холматова, директор ОАО "Полочаны":
Перед нами находится озимая пшеница. Колос по внешнему виду наполнен. Самое главное в колосе - это длина и его наполнение зерном. Урожайность планируется с этого поля центнеров 60.Ожидают среднюю урожайность не менее 54 центнеров с гектара. Всего за уборочный сезон в хозяйстве "Полочаны" планируют заготовить более 7,5 тысячи тонн зерна. Это на 15-20 % больше, чем прошлом году.
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Массовая уборка хлеба продолжается в нашей стране. В закрома аграрии засыпали уже первый миллион зерна. В лидерах - Брестская, Гомельская и Минская области....
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