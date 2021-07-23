Беларусь не оставит без внимания недружественные выпады - Клишевич

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Палате представителей состоялась встреча белорусских депутатов с руководителями белорусской общины в Украине "Сябры Волыни", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководители общины начиная с августа 2020 года активно поддерживают Беларусь, ежемесячно организовывая пикеты у посольства нашей страны в Киеве. 8 июля этого года во время проведения очередного пикета у посольства Беларуси в Киеве было совершено нападение на этнических белорусов, участников мероприятия.

"Сегодня самая главная наша задача, конечно же, - поддержать таких людей. Их достаточно много не только в Украине, но и в других европейских государствах. Мы с ними поддерживаем контакты. Это люди, которые понимают, что реально происходит сегодня в нашей стране, в целом в мире. Они не просто солидарны с нами, они еще и активно высказывают свою гражданскую позицию у себя в стране. Из-за чего, конечно, и происходят всякие неприятные инциденты. Наша святая обязанность их поддержать, - сказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. - Если с нами не хотят работать официальные власти каких-то государств (понятно, по каким причинам), то, естественно, мы должны работать с представителями гражданского общества. Потому что это лидеры общественного мнения, лидеры общественных организаций. Помимо всего прочего, конечно же, хотелось бы сказать спасибо за их работу и стойкую позицию, которую они показывают уже не первый год".

Депутат отметил, что Беларусь не оставит без внимания такие недружественные выпады в отношении страны и белорусов. "Молчать мы не будем. Это стойкая, четкая позиция нашей страны", - подчеркнул он.

Как добавил руководитель белорусской общины в Украине "Сябры Волыни" Михаил Кононович, нападение на этнических белорусов - откровенная провокация, четко спланированная против Беларуси. "Нападение у посольства - это международный скандал. Дорогие земляки, спасибо вам всем и Беларуси. Вы молодцы, что нас поддержали и не бросили, - сказал он. - Мы, этнические белорусы и граждане Украины, поддерживаем свою историческую родину, и наша позиция кардинально отличается от официальной украинской власти. Неважно, где ты живешь - в Украине, Германии, США. Мы должны поддерживать свою историческую родину, не бояться высказывать честно свою позицию. Мы должны стоять за свою родину до конца. И мы будем, конечно, продолжать высказывать свою позицию в поддержку Беларуси. К сожалению, некоторые белорусы не ценят многих вещей, о которых мы в Украине можем только мечтать - бесплатное лечение, дороги и порядок. Сравните с Украиной. Вы просто не понимаете, вам не с чем сравнивать".-0-