В Беларуси массово ликвидируют общественные организации

В Беларуси ликвидируют общественную организацию «Центр правовой трансформации» и еще более десяти подобных организаций.
Информация об этом появилась в Едином госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отношении организаций, зарегистрированных в Минске, решения приняты Минским горисполкомом и датированы одним числом - 22 июля.
частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».
Руководители этих организаций не получали никаких уведомлений, о процессе ликвидации они узнают, проверив данные в Едином реестре юридических лиц, передает Еврорадио.
Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».
Минюст также подал в суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу».
Ранее
В последнее время информация о ликвидации тех или иных общественных организаций приходит ежедневно. На совещании 22 июля Александр Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси около 2000 таких организаций. Он также заявил, что в стране слишком много ИП и приказал разобраться с вопросом.
Напомним, две недели назад в Беларуси в стране прошло более 60 обысков в офисах и домах представителей белорусских СМИ.
7 июля в КГБ сообщили, что в Беларуси проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, в которой принимает участие весь силовой блок страны.
14-15 июля по всей Беларуси прокатилась волна обысков у десятков граждан, имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. После чего в КГБ проинформировали, что зачистка еще будет продолжаться, поскольку имеются доказательства причастности некоторых лиц к противоправным действиям - организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, участие в них (ст.324 УК) и разжигание социальной вражды или розни (ст130 УК), а также, по информации С