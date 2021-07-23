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В Беларуси массово ликвидируют общественные организации

23.07.2021 12:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси ликвидируют общественную организацию «Центр правовой трансформации» и еще более десяти подобных организаций.

Информация об этом появилась в Едином госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отношении организаций, зарегистрированных в Минске, решения приняты Минским горисполкомом и датированы одним числом - 22 июля.

В процессе ликвидации находятся:

  • просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;
  • правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”»); 
  • просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» (ОЕЭК); 
  • Офис по правам людей с инвалидностью; 
  • Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт»; 
  • Белорусский национальный совет «РАДА»; 
  • Центр европейских исследований;
  • социально-благотворительное учреждение «ИменаМедиа»;
  • журналистская мастерская «Пресс-клуб»;
  • Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;
  • информационно-культурный центр «ІніцыАрт»;
  • Youth Labor Rights;
  • European Youth Parliament;
  • Центр экологических решений;
  • правозащитная платформа «Территория прав»;
  • Молодежная правовая инициатива;
  • консультативно-просветительское учреждение по охране природы «Экосреда»;
  • просветительского учреждения «Социальные интервенции»;
  • информационно-просветительское учреждение «Амарока»; 
  • частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;
  • Центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»; 
  • культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»; 
  • Центр стратегических и внешнеполитических исследований;
  • культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»; 
  • региональный центр экспертизы «Экодемия»; 
  • культурно-просветительское учреждение «Крэсы»; 
  • культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее Будущее»; 
  • информационное просветительское учреждение «Пенсионный случай»;
  • Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»; 
  • частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;
  • частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;
  • Могилевский молодежный центр; 
  • социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»; 
  • частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»; 
  • Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»; 
  • правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;
  • частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».

Руководители этих организаций не получали никаких уведомлений, о процессе ликвидации они узнают, проверив данные в Едином реестре юридических лиц, передает Еврорадио. 


Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

Минюст также подал в суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу».

Ранее

В последнее время информация о ликвидации тех или иных общественных организаций приходит ежедневно. На совещании 22 июля Александр Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси около 2000 таких организаций. Он также заявил, что в стране слишком много ИП и приказал разобраться с вопросом.

Напомним, две недели назад в Беларуси в стране прошло более 60 обысков в офисах и домах представителей белорусских СМИ.

7 июля в КГБ сообщили, что в Беларуси проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, в которой принимает участие весь силовой блок страны.

14-15 июля по всей Беларуси прокатилась волна обысков у десятков граждан, имеющих отношение к разного рода НКО, НГО и НПО. После чего в КГБ проинформировали, что зачистка еще будет продолжаться, поскольку имеются доказательства причастности некоторых лиц к противоправным действиям - организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, участие в них (ст.324 УК) и разжигание социальной вражды или розни (ст130 УК), а также, по информации С

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси ликвидируют общественную организацию «Центр правовой трансформации» и еще более десяти подобных организаций.
 
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