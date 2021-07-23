Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 24 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.-0-

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