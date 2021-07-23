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В Беларуси в выходные до +29 °С и без осадков

23.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси долгожданная прохлада вновь уступит место жаре. До +29 °С и  преимущественно без осадков ожидается в выходные. 

Высокими градусами и грозами  встретит начало  следующей рабочей недели. Ожидается до +32 °С.



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В Беларуси долгожданная прохлада вновь уступит место жаре. До +29 °С и  преимущественно без осадков ожидается в выходные.  Высокими градусами и грозами ...
 
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