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В Беларуси в выходные до +29 °С и без осадков
23.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси долгожданная прохлада вновь уступит место жаре. До +29 °С и преимущественно без осадков ожидается в выходные.
Высокими градусами и грозами встретит начало следующей рабочей недели. Ожидается до +32 °С.
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В Беларуси долгожданная прохлада вновь уступит место жаре. До +29 °С и преимущественно без осадков ожидается в выходные. Высокими градусами и грозами ...
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