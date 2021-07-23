Литовские власти не прошли экзамен на гуманность - считает С. Томас

Источник материала: БT

Литва до сих пор не прокомментировала инцидент со стрельбой в сторону мигрантов на белорусско-литовской границе. Работы у чиновников этой страны явно хватает - теперь приходится еще и отбиваться от вопросов о поправках в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов.

Очевидно, экзамен на гуманность не пройден - по сути власти Литвы тем самым узаконили нарушения прав человека - считает известный адвокат и правозащитник из Литвы Станисловас Томас. Правда, теперь он живет в Америке, так как в его родной стране уже давно не существует понятия справедливости закона. (видео)





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