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Литовские власти не прошли экзамен на гуманность - считает С. Томас

23.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Литва до сих пор не прокомментировала инцидент со стрельбой в сторону мигрантов на белорусско-литовской границе. Работы у чиновников этой страны явно хватает - теперь приходится еще и отбиваться от вопросов о поправках в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов.

Очевидно, экзамен на гуманность не пройден - по сути власти Литвы тем самым узаконили нарушения прав человека - считает известный адвокат и правозащитник из Литвы Станисловас Томас. Правда, теперь он живет в Америке, так как в его родной стране уже давно не существует понятия справедливости закона. (видео)


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Литва до сих пор не прокомментировала инцидент со стрельбой в сторону мигрантов на белорусско-литовской границе. Работы у чиновников этой страны явно хватает -...
 
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