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Совет постпредов СНГ рассмотрит проекты повесток заседаний СМИД и Совета глав государств

23.07.2021 15:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 27 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них - проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске. Также на встрече будут рассмотрены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

Постоянные полномочные представители заслушают информацию о выполнении Концепции председательства Беларуси в СНГ по итогам первого полугодия нынешнего года.

Кроме того, на заседании планируется согласовать кандидатуру главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, назначенных на 19 сентября, рассмотреть ряд других вопросов. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Члены Совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них - проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ,...
 
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