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Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1433,4

23.07.2021 16:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2021 года составила Br1433,4, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В мае этого года средняя зарплата работников была Br1419,6, в апреле - Br1398,2. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в июне достигла Br2023,3 (темп роста реальной зарплаты к июню минувшего года - 104,2%). В Минской области средняя зарплата составила Br1420,6 (105,7%), Гомельской - Br1275,4 (104,6%), Гродненской - Br1243,7 (105,9%), Брестской - Br1219,8 (102,4%), Витебской - Br1207,4 (102,3%), Могилевской - Br1175,6 (103,5%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июне этого года по сравнению с июнем 2020-го возросла на 4%.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В мае этого года средняя зарплата работников была Br1419,6, в апреле - Br1398,2. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и...
 
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