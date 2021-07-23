МВД напоминает о соблюдении мер безопасности при посещении лесов

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД призывает соблюдать меры безопасности при посещении лесов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Редкий любитель сбора ягод и грибов, заходя в лес, задумывается, что может заблудиться. Опыт показывает, что это может произойти в местах, которые, казалось бы, неплохо знакомы. Ежегодно в милицию поступают тревожные сообщения о том, что человек ушел в лес и не вернулся. Этот год не исключение. К сожалению, бывает, когда заблудившегося спасти не удается. То, что в лесу теряются только пожилые граждане и дети, не соответствует действительности", - подчеркнули в УВД.

В милиции напоминают: лес - не безопасная среда. "Человек, который смело туда идет и рассчитывает, что с ним ничего не случится, не всегда прав. Только в июле пришлось реагировать на два сообщения такого рода. Так, житель поселка Новополесский 1963 года рождения 14 июля ушел из дома в лес за ягодами. Он до сих пор не найден", - рассказали в ведомстве.

Тем, кто планирует отправиться в лес, советуют заранее рассчитывать, что планируемые несколько часов могут затянуться. Рекомендуется взять с собой телефон с полностью заряженной батареей и деньгами на счету, бутылку воды емкостью не менее 1,5 л и небольшой запас продуктов. При наличии хронических заболеваний, требующих регулярного лечения, нужно обязательно взять необходимые лекарства. Не будут лишними спички или зажигалка - их следует защитить от влаги. Кроме того, пригодятся фонарик, свисток и компас, принцип работы которого стоит изучить заранее.

"Если вы все же заблудились, не стоит паниковать. Чаще всего найти дорогу обратно достаточно легко, если не пугаться и не забредать еще дальше вглубь. Стоит постоянно останавливаться, осматриваться, прислушиваться - автодорога, проезжающий поезд или звуки даже небольшого населенного пункта слышны с больших расстояний, тогда можно идти на эти звуки. При возможности можно аккуратно залезть на высокое дерево для хорошего обзора местности", - пояснили в УВД.

Как отмечается, без ориентиров человек ходит по кругу, поэтому важно сверять направление с движением солнца. "Если сориентироваться не удается, необходимо дозваниваться до родственников, спасателей либо в правоохранительные органы. В случае если этого сделать не получилось, не стоит бегать по лесу, уходить далеко от места, где потерялись. Лучше просто оставаться на месте, развести огонь - дым виден с большого расстояния. Свое местонахождение также можно обозначать стуком палки по дереву. Даже с наступлением темноты все равно лучше оставаться на месте, иначе высок риск получения травмы", - рекомендуют специалисты.-0-