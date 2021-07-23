ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГК пресек выплату зарплат в конверте на сумму более Br11 млн

23.07.2021 16:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты выплаты зарплат в конверте пресечены Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в трех коммерческих структурах Минска и Бреста. Сумма выданных работникам серых зарплат превысила Br11 млн, сообщили БЕЛТА в КГК.

Учредитель и директор минского ООО, которое производит полиграфическую продукцию, при пособничестве должностных лиц предприятия склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей и выплачивал им зарплату в конверте под видом дохода от предпринимательской деятельности.

При этом в трудовых отношениях между обществом и работниками никаких изменений не произошло: сотрудники трудились по месту нахождения общества полный рабочий день, пользовались имуществом ООО и представлялись работниками отдела маркетинга. В качестве ИП они не осуществляли самостоятельную предпринимательскую деятельность, не несли никаких рисков и имущественной ответственности, а выполняли те же работы, что и в соответствии с должностными инструкциями в компании. Разница состояла лишь в том, что после регистрации в качестве ИП они стали официально получать в обществе минимальную зарплату, остальные выплаты им перечислились как ИП.

С использованием противоправной схемы 21 работнику предприятия было выплачено Br9,9 млн денежных средств. С этих выплат не начислялись и не уплачивались обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и подоходный налог. Государству причинен ущерб в сумме Br2,5 млн.

В отношении учредителя и директора ООО, а также должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. Задержаны трое подозреваемых, на их имущество стоимостью Br4,3 млн наложен арест.

Также вскрылись факты выплаты зарплаты в конверте директорами двух брестских частных предприятий в сфере строительства. Для занижения размера подлежащих уплате обязательных страховых взносов руководители более года выплачивали зарплату своим работникам двумя способами: официально - минимальную с зачислением на карт-счета этих работников, а наличными - без отражения по бухгалтерскому и налоговому учетам.

При этом источниками выплат зарплаты в конверте являлись денежные средства, в одном случае выводимые на расчетные счета подконтрольных директору ИП по фиктивным договорам строительного подряда, а во втором - выплачиваемые самим работникам в виде компенсаций по заключенным с ними фиктивным договорам об использовании личного имущества в служебных целях.

С использованием данных схем руководитель одного из ООО выплатил работникам серую зарплату на сумму Br835 тыс., второго ОДО - Br420 тыс. Государству причинен ущерб в размере Br292 тыс. и Br147 тыс. соответственно каждым из директоров.

По данным фактам в отношении руководителей возбуждены уголовные дела. Наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше Br5 млн.

Дополнительно установлено, что отдельные работники минского ООО и руководитель одной из брестских компаний привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении учредителя и директора ООО, а также должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. Задержаны трое подозреваемых, на их имущество стоимостью...
 
Новости дня
Новости общества
 
Совет постпредов СНГ рассмотрит проекты повесток заседаний СМИД и Совета глав государств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by