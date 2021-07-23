"На вмешательство извне - табу! Я так думаю, а вы?". Радиоблог Елены Давидович

Источник материала: БT

Против дискриминационной санкционной политики Запада в отношении Беларуси высказались белорусские парламентарии, общественные организации, рабочие коллективы. Площадкой, которая объединяет таких неравнодушных людей, готовых отстаивать свою позицию и права, стала Федерация профсоюзов Беларуси. На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи обращений. И более 5 тысяч мнений людей объединили более чем в 30-часовой эмоциональный ролик, который трогает своей правдивостью, искренностью и активной гражданской позицией. Его на днях направили политикам стран Евросоюза. Как и отправили в январе более 1 миллиона 130 тысяч подписей рабочих против санкций. К сожалению, на этот солидарный и коллективный запрос ответа пока нет.

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