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"На вмешательство извне - табу! Я так думаю, а вы?". Радиоблог Елены Давидович

23.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Против дискриминационной санкционной политики Запада в отношении Беларуси высказались белорусские парламентарии, общественные организации, рабочие коллективы. Площадкой, которая объединяет таких неравнодушных людей, готовых отстаивать свою позицию и права, стала Федерация профсоюзов Беларуси. На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи обращений. И более 5 тысяч мнений людей объединили более чем в 30-часовой эмоциональный ролик, который трогает своей правдивостью, искренностью и активной гражданской позицией. Его на днях направили политикам стран Евросоюза. Как и отправили в январе более 1 миллиона 130 тысяч подписей рабочих против санкций. К сожалению, на этот солидарный и коллективный запрос ответа пока нет.

Радиопередачу Елены Давидович слушайте здесь


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Против дискриминационной санкционной политики Запада в отношении Беларуси высказались белорусские парламентарии, общественные организации, рабочие коллективы....
 
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