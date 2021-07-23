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Вступительная кампания - абитуриенты с высшим баллом выбирают вуз
23.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поступать на разные факультеты приезжают абитуриенты из разных городов. Студенческий билет самым талантливым и целеустремленным. В этом году около четырех сотен абитуриентов получили высший балл на ЦТ. Как получить заветную сотню сразу по нескольким дисциплинам - узнала Татьяна Бажко (видео).
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Поступать на разные факультеты приезжают абитуриенты из разных городов. Студенческий билет самым талантливым и целеустремленным. В этом году около четырех сотен...
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