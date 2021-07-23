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Аграрии всей Минской области сейчас активно собирают урожай
23.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Массовая уборка зерна в хозяйствах Минской области.
Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов
Аграрии всей Минской области сейчас активно собирают урожай. Под озимым рапсом почти 100 тысяч гектаров, половину уже обмолотили. Вместе с этим бункеры наполняются золотым зерном пшеницы, ржи, тритикале. Так, каравай Минской области уже весит более 200 тысяч тонн. Всего за сезон хлеборобы планируют намолотить миллион 800 тысяч тонн зерна.
Вместе с жатвой готовят и почву под будущий урожай. Аграрии обрабатывают поля, вносят удобрения и минеральные вещества. Сев озимых запланирован на конец лета - начало осени
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Массовая уборка зерна в хозяйствах Минской области. Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов Аграрии всей Минской области сейчас...
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