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Массовая уборка зерна в хозяйствах Минской области.

Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов

Аграрии всей Минской области сейчас активно собирают урожай. Под озимым рапсом почти 100 тысяч гектаров, половину уже обмолотили. Вместе с этим бункеры наполняются золотым зерном пшеницы, ржи, тритикале. Так, каравай Минской области уже весит более 200 тысяч тонн. Всего за сезон хлеборобы планируют намолотить миллион 800 тысяч тонн зерна.

