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Аграрии всей Минской области сейчас активно собирают урожай

23.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Массовая уборка зерна в хозяйствах Минской области.

  Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов

Аграрии  всей Минской области сейчас активно собирают урожай. Под озимым рапсом почти 100 тысяч гектаров, половину уже обмолотили. Вместе с этим  бункеры наполняются золотым зерном пшеницы, ржи, тритикале. Так, каравай Минской области уже весит более 200 тысяч тонн. Всего за сезон хлеборобы планируют намолотить миллион 800 тысяч тонн зерна.

Вместе с жатвой  готовят и почву под будущий урожай. Аграрии обрабатывают поля, вносят удобрения и минеральные вещества. Сев озимых запланирован на конец лета - начало осени



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Массовая уборка зерна в хозяйствах Минской области.   Полторы тысячи комбайновых экипажей и 9 тысяч механизаторов Аграрии  всей Минской области сейчас...
 
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