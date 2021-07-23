Интерактивная экспозиция - в одном из старейших пожарных депо 5 тысяч экспонатов

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Оказаться в пылающем помещении и примерить форму спасателей разных времен предлагают на интерактивной экспозиции. На двух этажах одного из старейших пожарных депо 5 тысяч экспонатов, большинство из которых были собраны сотрудниками и ветеранами МЧС. Некоторые экземпляры находили в самых неожиданных местах. Например, ручной пожарный насос конца XIX века был привезен с одной из районных фабрик.





Андрей Тетерник, главный специалист Республиканского центра пропаганды МЧС Беларуси:





Среди экспонатов конца XIX - начала XX века, конечно же, представлена большая коллекция противопожарного оборудования, в том числе ручной пожарный насос, который использовался для подачи воды на тушение пожара. До 20 годов прошлого века по большому счету наравне с конномощным ходом это было основное средство пожаротушения.





Увидеть всю ретроспективу пожарного дела в нашей стране и проследить за тем, как менялось оснащение спасательных пунктов в музее можно ежедневно, кроме выходных. Экскурсии бесплатные.





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