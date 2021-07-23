В Беларуси выработаны рекомендации по развитию автомобильных и железнодорожных пассажироперевозок

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации, направленные на повышение качества услуг и развитие транспортных перевозок, выработаны по итогам круглого стола в Гомеле "Перспективы развития внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении и перевозок пассажиров железнодорожным транспортом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Специалисты считают важным постоянно улучшать социальные стандарты и обеспечить взаимодействие организаторов автомобильных и железнодорожных пассажирских перевозок для максимального удовлетворения потребностей людей. "Поднимается вопрос о разработке концепции транспортных пересадочных узлов, повсеместном использовании информационных технологий, максимальном привлечении научных организаций к решению проблемных задач, применении лучших зарубежных практик, обновлении подвижного состава, внедрении механизма "контрактов жизненного цикла", - уточнили в Минтрансе.

Участники круглого стола в целом поддержали инициативу Минтранса усовершенствовать автомобильные перевозки пассажиров, а также подготовить соответствующий документ на уровне главы государства.

Одобрены рекомендации в сфере автомобильных перевозок пассажиров. Речь о создании условий для добросовестной конкуренции, максимальном содействии перевозчикам, изъявившим желание перейти от работы по схеме перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении к регулярному.

"Необходимо усовершенствовать надзорную деятельность Транспортной инспекции и функционирование операторов автомобильных перевозок пассажиров, повысить эффективность автомобильных терминалов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, рекомендуется особое внимание обратить на предрейсовые медицинские освидетельствования водителей, включая внедрение новых электронных форм и методов. Следует проверять и соответствие используемых автобусов пассажиропотоку на маршруте.

Важно проработать вопрос о введении критериев деловой репутации автомобильного перевозчика.

Рекомендации лягут в основу нормотворческих инициатив.-0-