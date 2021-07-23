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Сотрудники ГУБОП продолжают вычислять участников беспорядков и экстремистских элементов

23.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске задержаны трое представителей протестного движения.  В квартире 39-летнего программиста  оперативники обнаружили противогазы, пневматический пистолет с пулями, мегафон, рогатку для стрельбы, армейские аптечки старого образца и 103 тысячи долларов.  Сейчас устанавливаются источники поступления денег. 

Другой, 28-летний мужчина из Минска  сейчас проверяется на причастность к прошлогодним беспорядкам, в том числе в Ленинском районе столицы. С его слов, тогда он поддался влиянию деструктивных интернет-источников и вышел протестовать  на пересечение проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова.  При задержании он оказал сопротивление сотрудникам милиции. 

Еще один администратор экстремистского телеграм-канала  пытался сбежать из страны. По информации МВД,  ночью 21 июля в Островце  он разрисовал несколько объектов краской  в бело-красно-белых тонах, а также оставил протестную надпись на двери сотрудника РОВД. Нарушителем оказался 33-летний местный житель. В надежде на предоставление убежища за рубежом  беглец  сфотографировал результат своих преступлений и опубликовал снимки в экстремистском телеграм-канале. 


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Теги: Минск
 
 
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В Минске задержаны трое представителей протестного движения.  В квартире 39-летнего программиста  оперативники обнаружили противогазы, пневматический пистолет с...
 
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