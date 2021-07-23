Сотрудники ГУБОП продолжают вычислять участников беспорядков и экстремистских элементов

Источник материала: БT

В Минске задержаны трое представителей протестного движения. В квартире 39-летнего программиста оперативники обнаружили противогазы, пневматический пистолет с пулями, мегафон, рогатку для стрельбы, армейские аптечки старого образца и 103 тысячи долларов. Сейчас устанавливаются источники поступления денег.

Другой, 28-летний мужчина из Минска сейчас проверяется на причастность к прошлогодним беспорядкам, в том числе в Ленинском районе столицы. С его слов, тогда он поддался влиянию деструктивных интернет-источников и вышел протестовать на пересечение проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам милиции.

Еще один администратор экстремистского телеграм-канала пытался сбежать из страны. По информации МВД, ночью 21 июля в Островце он разрисовал несколько объектов краской в бело-красно-белых тонах, а также оставил протестную надпись на двери сотрудника РОВД. Нарушителем оказался 33-летний местный житель. В надежде на предоставление убежища за рубежом беглец сфотографировал результат своих преступлений и опубликовал снимки в экстремистском телеграм-канале.





Читайте также:



