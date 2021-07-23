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Зачем жена уголовника Тихановского несколько суток просила подаяния за океаном? Расследование журналистов

23.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конкретные факты, которые станут настоящим откровением.  

Смотрите сегодня "Расследование "Панорамы". Зачем на самом деле  жена уголовника Тихановского  несколько суток просила подаяния за океаном? Назовем  конкретные суммы и не менее конкретные цели. Как говорил один уважаемый в нашей стране человек,  будет очень интересно.





 
 
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Конкретные факты, которые станут настоящим откровением.   Смотрите сегодня "Расследование "Панорамы". Зачем на самом деле  жена уголовника Тихановского ...
 
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