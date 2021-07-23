Я. Кедми: До Польши никому нет дела, как и до Украины

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Крайне неоднозначное место Польши в мире вызвано ее реальным поведением. Такой вывод озвучил израильский политолог Яков Кедми в эфире радиостанции "Вести FM". Мы все увидели, как смена американского руководства резко ухудшила отношение Америки к Варшаве. Последние события приближают Вашингтон к диалогу с Берлином. Наконец-то Польше пора понять, что до нее, как и до Украины, никому нет дела. Разве что ее используют в качестве исполнителя заданий Запада в отношении Беларуси и России.

Яков Кедми, политолог (Израиль):

У Польши все время иллюзии. Вот одна из иллюзий была, что у нее есть крыша. Польша уверена, что Америка ей поможет: или она ее покроет или кто-то в Европе. Польша не понимает, что до нее никому дела нет, так же, как и до Украины. Польша - это инструмент иногда более эффективный, иногда менее, только против России. Польша существует в глазах демократической Европы как одна из основных сил против России. Второе - это рабочий скот и быдло, которое работает на примитивных работах на демократический Запад. Больше ничего..



