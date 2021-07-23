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Я. Кедми: До Польши никому нет дела, как и до Украины

23.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крайне неоднозначное место Польши в мире вызвано ее реальным поведением. Такой вывод  озвучил израильский политолог Яков Кедми в эфире радиостанции "Вести FM". Мы все  увидели, как смена американского руководства  резко ухудшила отношение Америки к Варшаве. Последние события приближают Вашингтон к диалогу с Берлином. Наконец-то Польше пора понять, что до нее, как и до Украины, никому нет дела. Разве что ее используют в качестве исполнителя заданий Запада в отношении Беларуси и России. 

Яков Кедми, политолог (Израиль): 

У Польши все время иллюзии. Вот одна из иллюзий была, что у нее есть крыша. Польша уверена, что Америка ей поможет: или она ее покроет или кто-то в Европе. Польша не понимает,  что до нее никому дела нет, так же, как и до Украины. Польша - это инструмент иногда более эффективный, иногда  менее, только против России. Польша существует в глазах демократической Европы как одна из основных сил против России. Второе  - это рабочий скот и быдло, которое работает на примитивных работах на демократический Запад.  Больше ничего..


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Крайне неоднозначное место Польши в мире вызвано ее реальным поведением. Такой вывод  озвучил израильский политолог Яков Кедми в эфире радиостанции "Вести FM". Мы...
 
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