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Как Европа заплатит за литовский миграционный кризис?

23.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Литва продолжает упорно  шантажировать ЕС  на предмет расходов на содержание беженцев.  Мало было  "дырявого"  закона "О правовом положении иностранных лиц",  который откровенно оскорбляет  европейские ценности, теперь  литовцы задумали разбить в Швенченском районе  городок на 40 тысяч мигрантов. Откуда взялась такая цифра? Непонятно. Но деньги на оборудование от ЕС   просят вперед.

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Кто действительно  в выигрыше, так это  местные контрабандисты. Существует такса  за перевоз нелегалов из Литвы в Германию:   85 тысяч долларов за взрослого, дети идут по 45 тысяч. Такую  информацию при желании можно найти в соцсетях.  В Facebook появились  группы о том,  как попасть в Европу  через Беларусь.  Потенциальные  мигранты активно общаются и в телеграм-чатах:  передают друг другу опыт, мониторят новости о задержаниях мигрантов литовскими пограничниками.

Словом, лед тронулся.  Дорогу в отправную точку под названием Литва  миграционные дельцы  осваивают профессионально быстро.  СМИ сегодня сообщили, что  Литве не хватило проволоки, чтобы огородиться от мигрантов. В армейских резервах катушек было только на 4 с половиной километра,  а протяженность границы 679 километров.  


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Литва продолжает упорно  шантажировать ЕС  на предмет расходов на содержание беженцев.  Мало было  "дырявого"  закона "О правовом положении иностранных лиц", ...
 
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