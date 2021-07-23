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Как Европа заплатит за литовский миграционный кризис?
23.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Литва продолжает упорно шантажировать ЕС на предмет расходов на содержание беженцев. Мало было "дырявого" закона "О правовом положении иностранных лиц", который откровенно оскорбляет европейские ценности, теперь литовцы задумали разбить в Швенченском районе городок на 40 тысяч мигрантов. Откуда взялась такая цифра? Непонятно. Но деньги на оборудование от ЕС просят вперед.
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Кто действительно в выигрыше, так это местные контрабандисты. Существует такса за перевоз нелегалов из Литвы в Германию: 85 тысяч долларов за взрослого, дети идут по 45 тысяч. Такую информацию при желании можно найти в соцсетях. В Facebook появились группы о том, как попасть в Европу через Беларусь. Потенциальные мигранты активно общаются и в телеграм-чатах: передают друг другу опыт, мониторят новости о задержаниях мигрантов литовскими пограничниками.
Словом, лед тронулся. Дорогу в отправную точку под названием Литва миграционные дельцы осваивают профессионально быстро. СМИ сегодня сообщили, что Литве не хватило проволоки, чтобы огородиться от мигрантов. В армейских резервах катушек было только на 4 с половиной километра, а протяженность границы 679 километров.
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Литва продолжает упорно шантажировать ЕС на предмет расходов на содержание беженцев. Мало было "дырявого" закона "О правовом положении иностранных лиц", ...
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