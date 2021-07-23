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С 1 августа в Беларуси вырастут пособия на детей до 3 лет

23.07.2021 21:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 августа увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, с 1 августа 2021 года по 31 января 2022-го пособие на первого ребенка составит Br495,74, на второго и последующих детей - Br566,56, на ребенка-инвалида - Br637,38.

Темп роста указанных пособий - 104,8% к показателю июля этого года и 115,9% к уровню августа 2020-го.

В министерстве напомнили: в соответствии с законом от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерассчитываются два раза в год - с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия на первого ребенка составляет 35% начисленной среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей - 40%, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45%.

Размер начисленной среднемесячной заработной платы работников за II квартал 2021 года, применяемый для исчисления данного пособия, составил Br1416,4.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Размер начисленной среднемесячной заработной платы работников за II квартал 2021 года, применяемый для исчисления данного пособия, составил Br1416,4.
 
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