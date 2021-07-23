Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 67% работников здравоохранения прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Полный курс вакцинации на первом этапе реализации национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19 населения Беларуси также прошли более 29% работников учреждений образования, 49% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, 91% лиц старше 18 лет, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

Получили защиту от COVID-19, завершив полный курс вакцинации, около 14% людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В целом по стране более 1,3 млн человек получили первую дозу вакцины, из них более 832,2 тыс. завершили курс, получив вторую дозу препарата. Прививочная кампания продолжается.

Получить ответы на наиболее частые вопросы о вакцинации против COVID-19 можно в рекомендациях на интернет-сайте Министерства здравоохранения Беларуси.-0-