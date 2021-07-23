Проект указа об автоперевозках пассажиров нацелен повысить качество и безопасность услуг - Минтранс

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа Президента "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров" нацелен на усовершенствования в данной сфере, сообщили БЕЛТА в Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

"Указ носит комплексный характер, учитывает интересы всех участников рынка перевозок пассажиров автомобильным транспортом и направлен в первую очередь на защиту интересов пассажиров от недобросовестных перевозчиков", - подчеркнули в инспекции.

Предлагаемый проект устраняет пробелы транспортного законодательства, устанавливает равные и прозрачные условия доступа к рынку перевозок для субъектов хозяйствования и водителей.

"Принятие указа создаст предпосылки для развития добросовестной конкуренции, наведения порядка в сфере пассажирских перевозок, что повысит качество и безопасность услуг в данной сфере", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, проект указа Президента "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров" вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 31 июля.-0-

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