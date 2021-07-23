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Зарплата в конвертах на сумму более 11 млн рублей. Комитет госконтроля выявил рекордные скрытые заработки. Сегодня Департамент финансовых расследований рассказал подробности нескольких задержаний. В поле зрения финансовых милиционеров попали руководители минской и брестской компаний. Участвуя в протестной деятельности и незаконных массовых мероприятиях, некоторые фигуранты умудрялись лихо уходить от налогов в стране, против которой они выступали. Как итог - ущерб не только государству, но и своим сотрудникам. Чем может обернуться зарплата в конверте, выяснил Владимир Королев.

Почти 10 млн рублей - именно такую сумму в конверте, по данным Госконтроля, эта типография под Минском выплатила 20 своим сотрудникам.

Чтобы избежать уплаты налогов, руководство придумало нехитрую схему - по документам перевести весь отдел маркетинга в статус индивидуальных предпринимателей. Не меняя особенности работы, официальная зарплата стала 500 рублей, неофициальная - в разы больше.

Руководитель полиграфической компании: "Каждый зарабатывал по-разному, кто-то 1 тысячу, кто-то 10 тысяч. Они были как ИП, состояли в штате у нас на работе такими же сотрудниками, выполняя одни и те же функции".

Ущерб государству от неуплаченных взносов - 2,5 млн рублей

От перемены формы работы на бумаге изменилось налогообложение для работников. Это позволило бухгалтерии не начислять и не уплачивать обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты, а также подоходный налог. По деньгам были все в плюсе, кроме государства, ущерб которому составил 2,5 миллиона рублей

Работник бухгалтерской службы полиграфической компании: "По поручению руководства и от имени ИП я осуществлял подготовку актов выполненных работ и отчетов о проделанной работе. Т.е. фактически ИП самостоятельно документов не готовили. Да, не готовили".

Теперь серой схемой заработка занимаются в Департаменте финансовых расследований. В рамках этого уголовного дела задержаны трое подозреваемых. На их имущество в несколько миллионов рублей наложен арест.















Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси:

В штате данной компании работают более 200 человек, поэтому финансовая милиция не парализовывала деятельность ООО в связи с тем, что это ответственность их руководителей и должностных лиц, которые разработали данную противоправную схему. В настоящее время, поскольку они предпринимают меры по погашению ущерба, думаю, что они продолжат свою деятельность только в рамках правового поля

Дмитрий, один из многих строителей, кто получал в своей фирме деньги в конверте. О том, что в будущем серая зарплата занизит ему пенсию, думать не хотелось.

Рабочий брестской строительной организации: "Получал зарплату в конверте. Официальная - рублей 500. Неофициальная - 1000-1500".

Руководители двух частных предприятий Бреста сейчас под следствием. Чтобы платить государству меньше страховых взносов, строительные компании начисляли работникам минимальную зарплату. Остальные деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП. По официальным учетам эти суммы не проходили. Кому выплатили и сколько - записывали в черную бухгалтерию. Ее также изъяли во время обыска.

Александр Солодкий, замначальника УДФР КГК Беларуси по Брестской области:

В целях возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 миллионов рублей. При этом одним из директоров ущерб добровольно возмещен в полном размере, а второй приступил к корректировке отчетности и погашению ущерба.Как показала проверка финансовой милиции, схема работала больше года. И за это время две частные фирмы недоплатили в бюджет почти 450 тысяч рублей.

Органы финансового расследования продолжают выявлять серые схемы выплаты затрат. В случае крупного ущерба государства должностным лицам по уголовным делам грозит до 10 лет лишения свободы.