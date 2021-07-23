Кадры, на которых беглые иракцы демонстрируют синяки и кровоподтеки после встречи с литовскими правоохранителями

Источник материала: БT

Шли за счастьем, а получили синяки и кровоподтеки. Так встречают на литовской границе переселенцев из Ирака, которые попытались перебраться на территорию Евросоюза. Ранее рассказывалось о мигрантах, которые под свист пуль литовских пограничников бежали на белорусскую территорию. Сегодня появились кадры, на которых беглые иракцы демонстрируют памятные отметины от встречи с литовскими правоохранителями. О бесчеловечном содержании в лагерях для беженцев они говорили и тогда. Правда, оппо-СМИ не поверили: в демократичной Европе такого быть не может, а медицинские заключения - подделка (смотрите видео). Как известно, синяки на теле проступают позже. И в том, что это не просто ушибы, сомнений нет. Это отметина демократии. Следы побоев, конечно, уйдут, а вот осадок останется наверняка.





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