ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые подробности лета 2020 в "Клубе редакторов"

23.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пока белорусская беглая оппозиция осваивает международные бизнес-модели, на литовских границах ходят хмуро литовские пограничники. Миграционный кризис набирает обороты и остается в центре внимания медиаэкспертов.

За какие грехи расплачивается Запад,  как его об этом предупреждали в Беларуси еще 10 лет назад? А также  новые маркеры, на которые стоило бы обратить внимание тем, кто так ничему и не научился на собственных ошибках.

И новые подробности лета 2020. Все больше фактов о тех, кто занимался организацией госпереворота в Беларуси. Обо всем по порядку  в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы"


Читайте также: 




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока белорусская беглая оппозиция осваивает международные бизнес-модели, на литовских границах ходят хмуро литовские пограничники. Миграционный кризис набирает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр сельского хозяйства - герой программы "Вопрос номер один"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by