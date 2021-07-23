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Новые подробности лета 2020 в "Клубе редакторов"
23.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока белорусская беглая оппозиция осваивает международные бизнес-модели, на литовских границах ходят хмуро литовские пограничники. Миграционный кризис набирает обороты и остается в центре внимания медиаэкспертов.
За какие грехи расплачивается Запад, как его об этом предупреждали в Беларуси еще 10 лет назад? А также новые маркеры, на которые стоило бы обратить внимание тем, кто так ничему и не научился на собственных ошибках.
И новые подробности лета 2020. Все больше фактов о тех, кто занимался организацией госпереворота в Беларуси. Обо всем по порядку в
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Пока белорусская беглая оппозиция осваивает международные бизнес-модели, на литовских границах ходят хмуро литовские пограничники. Миграционный кризис набирает...
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