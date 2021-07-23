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Министр сельского хозяйства - герой программы "Вопрос номер один"

23.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сельское хозяйство - та отрасль, развитие которой не должно останавливаться, несмотря на пандемию и политическую турбулентность. И именно сейчас самая горячая пора. Какие виды на каравай-2021? Как привлечь в отрасль молодые кадры? И будем ли зарабатывать на экспорте больше вопреки санкциям? Корреспонденты АТН смогли найти окно в напряженном графике профильного министра и задать ему тот самый опрос номер один"


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Сельское хозяйство - та отрасль, развитие которой не должно останавливаться, несмотря на пандемию и политическую турбулентность. И именно сейчас самая горячая...
 
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