Источник материала: БT

Сельское хозяйство - та отрасль, развитие которой не должно останавливаться, несмотря на пандемию и политическую турбулентность. И именно сейчас самая горячая пора. Какие виды на каравай-2021? Как привлечь в отрасль молодые кадры? И будем ли зарабатывать на экспорте больше вопреки санкциям? Корреспонденты АТН смогли найти окно в напряженном графике профильного министра и задать ему тот самый "В опрос номер один" .





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