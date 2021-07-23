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В Беларуси постепенно расширяется применение цифровых технологий во время вступительной кампании

23.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вступительная кампания в цифре. Современные технологии  все активнее внедряются в образовательный процесс. Это сегодня отметил вице-премьер. Игорь Петришенко посетил БГУИР, где ознакомился  с ходом подачи документов абитуриентами. Использование электронных кабинетов позволяет не только минимизировать риски заболевания COVID-19, но и сокращает время подачи документов. Там же можно заполнить все данные сертификатов ЦТ, паспорта и аттестата, а также  зарегистрироваться на определенное время подачи документов. Сегодня такие кабинеты созданы у большинства белорусских вузов. 

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: 

Мы постепенно будем продвигаться к тому, если введем цифровую электронную подпись, наверно, мы будем оформлять подачу документов без физического присутствия. Но это дело перспективы. Собственно, к этому мы и идем, начиная от электронной очереди, электронных кабинетов абитуриентов. Собственно и результат зачисления, и прохождения по конкурсу, тоже комиссия будут в электронном кабинете абитуриента.


Всего высшие учебные заведения примут около 55 тысяч студентов. Ссузы планируют набрать около 40 тысяч абитуриентов. 


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Вступительная кампания в цифре. Современные технологии  все активнее внедряются в образовательный процесс. Это сегодня отметил вице-премьер. Игорь Петришенко...
 
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