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23 июля вступила в силу новая редакция закона о здравоохранении

23.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аккредитация для государственных медучреждений, развитие телемедицины и особенности выдачи больничных - все эти моменты закреплены в новой редакции закона о здравоохранении. Сегодня документ вступил в силу. 

Что касается аккредитации, она нужна для подтверждения оснащенности оборудованием и квалификации персонала. Словом, госмедучреждениям  предстоит доказать возможность оказывать те или иные виды помощи. Речь об акушерстве и гинекологии, родовспоможении, анестезиологии и реанимации, а также  хирургии. Аккредитацию предстоит пройти не только крупным центрам, но и больницам в регионах.

Законом вводится новый вид экспертизы - экспертиза качества медицинской помощи, которая будет проводиться для выявления нарушений при оказании медпомощи при летальных исходах, по жалобам и в иных случаях, установленных Минздравом. 

Что касается самих медиков, за ними закреплено право на обоснованный профессиональный риск.

Также сегодня начинает работать востребованная услуга – дистанционные консультации. Телемедицина позволит не выходя из дома попасть на прием, провести консилиум, получить рецепт.


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Аккредитация для государственных медучреждений, развитие телемедицины и особенности выдачи больничных - все эти моменты закреплены в новой редакции закона о...
 
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