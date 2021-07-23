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Как на местах реагируют на обращения граждан, обсудили на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики

23.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как на местах слышат людей и реагируют на обращения, сегодня обсудили на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики в Витебской области. Всего от жителей за полгода поступило более 21 тысячи обращений. Цифры по сравнению с прошлым годом уменьшились благодаря активному  диалогу с использованием различных форм работы: прямых телефонных линий, приемов и встреч в коллективах. Лидируют по-прежнему вопросы земельных отношений и коммунальные. Накануне сенаторы одновременно впервые провели приемы сразу в тринадцати районах области. Выслушали около ста человек.  И эта практика будет продолжена. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Порядка 30 % было решено вопросов, до того как люди пришли к нам на прием. Это говорит о том, что местные органы власти в очередной раз более внимательно должны относиться к этим вопросам, и в принципе все вопросы, которые поступают, в компетенции местных органов власти, им все равно приходится этими вопросами заниматься. Здесь надо более четко относиться к тем проблемам, которые есть у людей
После анализа работы с обращениями граждан депутатский корпус области представил и законодательные инициативы: создание страхового фонда для поддержки сотрудников обанкротившихся предприятий, включение молодых семей с одним ребенком в льготную категорию. Витебская область первая, где провели такую масштабную работу. Следующий большой прием будет организован в столице. 


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Как на местах слышат людей и реагируют на обращения, сегодня обсудили на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики в Витебской области. Всего от...
 
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